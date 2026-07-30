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Karaman'da 8. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni çerçevesinde yürüyüş düzenlendi

Karaman'da 8. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni çerçevesinde yürüyüş düzenlendi
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Karaman Belediyesince kentte bu yıl sekizincisi düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Şöleni kapsamında yürüyüş yapıldı.

Karaman Belediyesince kentte bu yıl sekizincisi düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Şöleni kapsamında yürüyüş yapıldı.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve TÜRKSOY Strateji Geliştirme Daire Başkanı Melik Özsöz, Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ardından Karaman Tren Garı önünde toplanan vatandaşlar "Türkçe Aşkı, Vatan Aşkı" temalı yürüyüşe katıldı.

Yürüyüşte, çeşitli ülkelerden gelen dans toplulukları gösteriler sundu.

2 Ağustos'a kadar devam edecek şölende çeşitli etkinlikler, dans gösterileri ve konserler düzenlenecek.

Kaynak: AA
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