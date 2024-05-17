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Karakeçili ilçesinde Osman Gazi Kur'an Kursu ilk mezunlarını verdi

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Karakeçili Müftülüğü tarafından düzenlenen törende Osman Gazi Kur'an Kursu'nun ilk mezunları belgelerini aldı. Törene ilçe protokolü, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Osman Gazi Kur'an Kursu ilk mezunlarını verdi.

Karakeçili Müftülüğü tarafından belediye toplantı salonunda düzenlenen törene Kaymakam İbrahim Ergin, ilçe protokolü, 4-6 yaş grubu öğrenciler ve aileleri katıldı.

Öğrenciler tarafından yıl içerisinde öğretilen sure, dua ve hadisler okundu, öğrencilerin yıl içerisinde yaptığı etkinlikler sinevizyon eşliğinde gösterildi.

Program, öğrencilere belge ve hediye, öğretmenlere plaket verilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

Osman Gazi Karakeçili Eğitim Güncel Haberler

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