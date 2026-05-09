Karakeçili'de Karayolu Trafik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde 'Bir Kural, Bir Ömür' temasıyla trafik kurallarına uyma bilincinin arttırılması amacıyla etkinlikler düzenlendi. Öğrencilere trafik eğitimi verildi ve yarışma sonucunda ödüller dağıtıldı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Okullarda düzenlenen etkinliklerde, trafik kuralları konusunda toplumda farkındalık ve trafik kurallarına uyma bilincinin arttırılması sürücü, yolcu ve yayalarda güvenlik trafik kültürünün geliştirilmesi amaçlandı.

"Bir Kural, Bir Ömür" temasıyla düzenlenen programlarda, öğrencilere trafik kuralları eğitimi verildi.

Trafik polisi Deniz Mutlu tarafından Karakeçili İlkokulu'nda 4. sınıf öğrencilerine verilen trafik eğitimi sonucunda yarışma düzenlendi.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere bisiklet, satranç takımı, Türkiye forması ve top hediye edildi.

Programa, Kaymakamı Yasin Mert, İlçe İlçe Emniyet Amiri Komiser İbrahim Kocaer ve kamu kurumu temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA / Eyüp Avan
