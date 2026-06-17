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Karakeçili'de "çömlek atölyesi" etkinliği düzenlendi

Karakeçili'de 'çömlek atölyesi' etkinliği düzenlendi
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Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde ilkokul öğrencileri, çömlek atölyesinde çamura şekil vererek el becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirdi.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, ilkokul öğrencilerinin el becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirmek amacıyla "çömlek atölyesi" etkinliği düzenlendi.

Karakeçili İlkokulu'nda oluşturulan çömlek atölyesinde öğrenciler, uzman eğitmenler eşliğinde çamura şekil vererek kendi vazo ve kaselerini tasarladı.

Etkinlik hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Nafiz Arafat Tanıt, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin yaparak yaşayarak öğrenme anlayışını destekleyen bir çalışma olduğunu belirtti.

Bu anlamlı etkinliğin öğrencilerin becerilerine ve estetik bakış açılarına katkı sağladığını anlatan Tanıt, "Öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini keşfedeceği bu tür eğitim faaliyetlerine devam edilecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Eyüp Avan
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