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Karagöl Yaylası: Doğaseverlerin Hafta Sonu Tercihi

Karagöl Yaylası: Doğaseverlerin Hafta Sonu Tercihi
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Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki Karagöl Yaylası, doğa severler için popüler bir hafta sonu kaçamağı haline geldi. Mesire alanları, göletleri ve kamp imkanlarıyla öne çıkan yayla, farklı şehirlerden gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Sakarya'nın Taraklı ilçesine bağlı Karagöl Yaylası, özellikle hafta sonları doğaseverin tercihleri arasında yer alıyor.

Yayla turizminin gözde mekanları arasında yer alan Karagöl Yaylası, bünyesindeki mesire alanı, gölet ve menderesleriyle kamp ve günübirlik ziyaretçiler tarafından tercih ediliyor.

Yaylada karavan ve çadır kuran vatandaşlar, hafta sonları keyifli vakit geçiriyor.

Makedonya Üsküp'ten gelen Simge Lale Çalışkan, AA muhabirine, yaylada çok güzel vakit geçirdiğini söyledi.

Eczacılık öğrencisi olduğunu belirten Lale, "Buraya ilk defa geliyorum. Gerçekten çok güzel bir doğa harikası. İnsanlar aileleriyle çok güzel vakit geçirebilir. Mükemmel bir yer." dedi.

Kocaeli'nden gelen Enes Metin, cuma günü ailesiyle geldiğini, yaylanın havasının çok iyi olduğunu ve keyifle vakit geçirdiklerini anlattı.

Tekirdağ'dan gelen Tolga Çalışkan, "Sosyal medya üzerinden paylaşılan videolar merak uyandı bizde. Biz de hafta sonunu burada değerlendirmek istedik. Çok beğendik. Tam bir doğa harikası." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Ayşe Kandemir, "Çadırlarımızı kurduk, kamp yaptık. Çok beğendik. Gece kurbağa sesleri, sabah uyandığımızda kuş sesleri. Çok güzeldi, çok muhteşemdi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Karakaş - Güncel
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