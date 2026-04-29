Karadeniz Müzik ve Oyunları Topluluğu Giresun'da sanatseverlerle buluşacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından hazırlanan Karadeniz Müzik ve Oyunları Topluluğu (KARMOT) Giresun'da konser verecek.

OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, KARMOT Giresun konserinin hazırlıklarını tamamladı.

Bilimsel araştırma projesi kapsamında yürütülen KARMOT projesi, Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin somut ve somut olmayan kültürel mirasını korumayı ve geliştirmeyi hedefliyor.

Yol havaları, efuli havaları, sözlü-sözsüz ezgiler ve dans müziklerinin yanı sıra Karadeniz kemençesi, tulum, tütek, horon davulu ve zilzurna gibi yerel çalgıların icra biçimlerini bilimsel verilerle inceleyen proje, bu birikimi "sahadan sahneye" mottosuyla profesyonel bir performansla izleyiciyle buluşturuyor.

Samsun'daki ilk konserle başlayan yolculuğunu sürdüren topluluk, 3 Mayıs Pazar saat 19: 30'da Giresun Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştireceği ikinci tanıtım konseriyle sahne alacak.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin
