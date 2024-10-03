Karadeniz Ereğli'de Toprak Kayması Sonrası Hafriyat Çalışmaları Devam Ediyor

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde sağanak yağışın ardından yaşanan toprak kayması nedeniyle kapanan yolda hafriyat kaldırma çalışmaları yapılıyor.

Karadeniz Ereğli Organize Sanayi Bölgesinde kentte iki gün süreyle etkili olan kuvvetli yağışların ardından özel bir okulun alt tarafında heyelan meydana geldi. İki fabrikanın yolu kapandı.

İl Özel İdaresi ve AFAD ekiplerince gerekli güvenlik önlemleri alınarak başlatılan hafriyatı kaldırma çalışmaları sürüyor.

Karadeniz Ereğli Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Övünç Pehlivanoğlu, gazetecilere, heyelanın dün 07: 45 civarında yaşandığını belirterek, "Hemen olay yerine intikal ettik. Sağ olsun AFAD ve Özel İdare ekipleri yardımcı oluyorlar. Enkazın kaldırılması çalışmaları sürüyor. Üst tarafta özel bir okulun yolu var. Tehlikede olabilir. İncelemeye gelecekler. Yavaş yavaş enkazı kaldıracağız. İki firmanın yolu kapandı. Tali yoldan ulaşımı sağlıyoruz. Sanıyorum hafriyatı kaldırmamız 15 gün sürecek." ifadesini kullandı.