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Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı, Kuvvetli Yağışların Az Hasarla Atlattığını Açıkladı

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı, Kuvvetli Yağışların Az Hasarla Atlattığını Açıkladı
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Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilçede etkili olan kuvvetli yağışların az hasarla atlatıldığını belirtti. Belediye ekipleri, yağışlar nedeniyle 3 gündür teyakkuzda bulunarak kriz yönetimi gerçekleştirdi.

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilçede etkili olan kuvvetli yağışları az hasarla atlattıklarını bildirdi.

Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı'nda konuşan Posbıyık, belediye ekiplerinin kuvvetli yağış nedeniyle 3 gündür teyakkuzda olduğunu belirtti.

Ekiplerin, İtfaiye Müdürlüğünde oluşturulan kriz masasında gece geç saatlere kadar görev yaptığına değinen Posbıyık, şunları söyledi:

"Dün gece özellikle korku yüksekti. Bu yağmurda ufak tefek sıkıntılar oldu. Bazı toprak kaymaları, su baskınları, çökmeler, ağaç devrilmeleri oldu. Az hasarla atlattık. Ereğli'ye, ilimize, ülkemize büyük geçmiş olsun. Allah beterinden korusun. Maalesef iklim değişikliği nedeniyle bu tip işler olmaya başladı. Tekrar geçmiş olsun."

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

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