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Karadeniz 9. Kitap Fuarı Samsun'da Başladı

Karadeniz 9. Kitap Fuarı Samsun'da Başladı
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TÜYAP ve Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından düzenlenen Karadeniz 9. Kitap Fuarı, Samsun'da ücretsiz etkinliklerle kapılarını açtı. Fuarda 250 yayınevi ve 72 kültürel etkinlik yer alacak. 6 Ekim'e kadar sürecek etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ ve Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından düzenlenen Karadeniz 9. Kitap Fuarı, Samsun'da başladı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, kitapların bilgiye ve bilime giden en önemli kaynaklardan biri olduğunu söyledi.

Kitapların hayal gücünü beslediğini, eleştirel düşünme yeteneğini artırdığını vurgulayan Tavlı, "Kitaplar aynı zamanda, özellikle teknolojiyle hızla değişen günümüz dünyasında bizler için de birer dost ve sığınaktır. Kitap okumak, yararlı ve en zevkli alışkanlıktır. Karadeniz 9. Kitap Fuarı'nı hayatımızda böylesine kıymetli bir yere sahip olan kitabı ve okumayı teşvik etmede çok önemli görüyor, Samsun'umuzun bu güzel organizasyona düzenli olarak ev sahipliği yapmasından dolayı mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise herkesin mutlu ayrıldığı bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi.

Fuara ücretsiz ulaşım sağladıklarına işaret eden Doğan, "Samsun, iki üniversitenin olduğu önemli bir şehir. İki üniversitede yaklaşık 60 bin öğrencimiz var. Öğrencilerimizin rahatça ulaşmasını, lise, ortaokul seviyesindeki öğrencilerimizin aileleriyle rahat şekilde buraya gelerek kitaplardan istifade etmesini, yazarlarla buluşmasını, imza günlerine katılmasını önemsiyoruz. O nedenle bu etkinlik Samsun'umuzun pandemiden sonra insanların bir araya geldiği önemli bir etkinlik." diye konuştu.

TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü de Karadeniz 9. Kitap Fuarı'nı 250 yayınevi, kamu kuruluşu, sivil toplum kuruluşu ve markanın katılımıyla hazırladıklarını belirtti.

Yoğun emek sarf ettiklerini anlatan Ersözlü, "Nadide edebiyat ve kültür dünyasının 300'ün üzerinde insanı, Samsun'da bölge halkıyla, kitapseverlerle buluşacak. 72 kültür etkinliği, 300 imza etkinliğinde bir araya gelecekler. Bu etkinlikleri web sitemizden misafirlerimiz takip edebilecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yayıncılar Birliği Genel Sekreteri Nazlı Berivan Ak ise fuarların kitap görgüsünü, okuma kültürünü yaygınlaştıran, kitap sevgisini aktaran yerler olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"OECD'nin düzenlediği ve 15 yaş çocukların katıldığı PISA sınavlarında 72 ülke arasında okuduğunu anlamada 40. sıradayız. Eğitimde başarının temeli aslında okumak. Okuma kültürünü geliştirdiğimiz anda çocuklarımız kendiliğinden hayatlarına kitabı ekliyor. Bu yönüyle eğitim öğrenim hayatlarında da çok daha başarılı oluyorlar. Burada fuarların önemi karşımıza çıkıyor. Ebeveynlerin çocuklarıyla, gençlerle fuarlara gelmesi, stantlarımızı ziyaret etmesi, etkinliklere katılması, panellere, söyleşilere dahil olması, sorularla yazarlarla etkileşim haline gelmesi çok önemli."

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi. İlk gününde özellikle öğrenciler fuara yoğun ilgi gösterdi.

Girişin ve tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu Karadeniz Kitap Fuarı, 6 Ekim'e kadar sürecek. Fuar, 10.00-19.30 saatlerinde ziyarete açık kalacak.

Fuarın açılışına AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu ile Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Süleyman Hızır da katıldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

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