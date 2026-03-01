Haberler

Pakistan'ın Karaçi Kentinde ABD Konsolosluğu Önünde Protesto: En Az 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Pakistan'ın Karaçi kentinde, İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hameney'in ölümü sonrası düzenlenen protestolarda en az 6 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı. Göstericiler, ABD Konsolosluğu'na yürüyerek güvenlik güçleriyle çatıştı.

(ANKARA) - Pakistan'ın liman kenti Karaçi'de, İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hameney'in öldürüldüğünün doğrulanmasının ardından düzenlenen protestolarda en az 6 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Pakistanlı güvenlik kaynaklarına göre, Karaçi'de, Hamaney'in öldürülmesini protesto etmek için toplanan, çoğunluğu Şii toplumundan olmak üzere binlerce gösterici, ABD Konsolosluğu'na yürüdü.

Protestocular, konsolosluk çevresindeki güvenlik bariyerlerini zorladı, pencereleri kırdı ve bazı bölgelerde güvenlik güçleriyle çatıştı.

Olaylarda güvenlik güçlerinin tazyikli su, cop ve uyarı ateşi kullandığı, bazı raporlara göre çamur bombaları ve canlı mermi de kullanıldığı bildirildi. Yaralanan çok sayıda kişi hastanelere kaldırıldı. Resmi verilere göre ölenlerin sayısı 6 olarak açıklandı.

Pakistan hükümeti, gösteriler sonrası güvenlik önlemlerini artırdı ve diplomatik misyonların korunması için ek tedbirler alındığını açıkladı.

Protestolar, yalnızca Karaçi ile sınırlı kalmadı. Aynı gün, Irak'ın başkenti Bağdat'ta da ABD Büyükelçiliği çevresinde gösteriler düzenlendi ve bölgenin diğer ülkelerinde benzer tepkiler görüldü.

Kaynak: ANKA
Ali Hamaney kimdir?

Yıllardır İran'ın 1 numaralı ismiydi! Ali Hamaney kimdir?
