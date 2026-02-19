Pakistan'ın Karaçi Kentinde Bir Apartmanda Doğalgaz Patlaması: 6 Ölü, 12 Yaralı

İSLAMABAD, 19 Şubat (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de üç katlı bir apartmanda doğalgaz kaçağı nedeniyle meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.

Devlete ait kurtarma kuruluşu Rescue 1122 perşembe günü yaptığı açıklamada birinci katta meydana gelen patlama sonucu binanın bir kısmının çöktüğünü söyledi.

İhbar üzerine kurtarma ekiplerinin hızla olay yerine intikal ettiği belirtildi.

Polis, ön incelemelere göre patlamanın bir tüp veya gaz emme makinesinden doğalgaz sızıntısı nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini belirtti.

Çocukların da aralarında bulunduğu yaralılar, tedavi için hastaneye kaldırılırken, kurtarma ekipleri enkaz altında kimse kalmadığından emin olmak için temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Xinhua