Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Hastane ve Huzurevi Ziyaretinde Bulundu

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, eşi Süreyya Yavuz ile Kurban Bayramı dolayısıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yücel Huzurevi'ne ziyarette bulundu.

Hastaları odalarında ziyaret eden Yavuz ve eşi, geçmiş olsun dileklerini iletip tüm hastalara acil şifalar dilediler.

Hastaların durumu hakkında İl Sağlık Müdür Vekili Turhan Sarıcı ve Hastane Başhekimi Erkan Doğan'dan bilgi alan Yavuz, hasta yakınlarıyla da bir süre sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Son olarak hastane çalışanlarıyla bayramlaşan Yavuz, tüm personele görevlerinde kolaylıklar diledi.

Vali Yavuz, gazetecilere, sakin şekilde bayramın birinci gününe girdiklerini söyledi.

Programları kapsamında hastaneyi ziyaret ettiklerini belirten Yavuz, bugün il genelindeki hastahanelere 300 civarında hastanın başvurduğunu anlatarak, "Şükür çok ciddi sıkıntıları yok. Hepsinin tedavileri yapılarak sevdiklerine, evlerine uğurlandılar. Karabük'te bayrama huzurlu girdik. İnşallah huzur ortamı hep böyle devam eder. Seyahate çıkan vatandaşlarımızdan, sevdiklerine ulaşabilmeleri için trafik kurallarına uymalarını istiyoruz." diye konuştu.

Yücel Huzurevi'ni de ziyaret eden Yavuz, yaşlılarla bir süre sohbet etti. Ziyarette huzurevi sakinleri ud çaldı, türkü söyledi, şiir okudu.