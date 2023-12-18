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Karabük Üniversitesi Kampüsündeki Tramvay Eskipazar MYO'ya Taşındı

18 Aralık 2023 13:07 Güncelleme: 13:09 Abone Ol

Karabük Üniversitesi (KBÜ) kampüsündeki tramvay, Eskipazar Meslek Yüksekokulu'na (MYO) taşındı. Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik ve Raylı Sistemler Makinistliği programları öğrencileri bu yıl ilk defa, Parçalara ayrılarak 4 tır ile Eskipazar MYO'ya getirilen tramvay desteği ile eğitim almış olacak. Tramvayın, KBÜ'nün kurucu rektörü Prof. Dr. Burhanettin Uysal döneminde Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversiteye hibe edildiği öğrenildi.