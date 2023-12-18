Karabük Üniversitesi Kampüsündeki Tramvay Eskipazar MYO'ya Taşındı
Karabük Üniversitesi (KBÜ) kampüsündeki tramvay, Eskipazar Meslek Yüksekokulu'na (MYO) taşındı. Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik ve Raylı Sistemler Makinistliği programları öğrencileri bu yıl ilk defa, Parçalara ayrılarak 4 tır ile Eskipazar MYO'ya getirilen tramvay desteği ile eğitim almış olacak. Tramvayın, KBÜ'nün kurucu rektörü Prof. Dr. Burhanettin Uysal döneminde Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversiteye hibe edildiği öğrenildi.
Karabük Üniversitesi (KBÜ) kampüsündeki tramvay, Eskipazar Meslek Yüksekokulu'na (MYO) taşındı.
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik ve Raylı Sistemler Makinistliği programları öğrencileri bu yıl ilk defa, Parçalara ayrılarak 4 tır ile Eskipazar MYO'ya getirilen tramvay desteği ile eğitim almış olacak.
Tramvayın, KBÜ'nün kurucu rektörü Prof. Dr. Burhanettin Uysal döneminde Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversiteye hibe edildiği öğrenildi.