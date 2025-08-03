Karabük'ün Eflani İlçesinde Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Karabük'ün Eflani İlçesinde Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
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Eflani ilçesine bağlı Yağlıca köyünde çıkan anız yangını, belediye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.

Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan anız yangını büyümeden söndürüldü.

İlçeye bağlı Yağlıca köyünde anız yangını çıktı.

Yangını görenler, itfaiyeye haber verdi.

Eflani Belediyesi ve Eflani Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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