Haberler

Karabük'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Karabük'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Ekipler, alevlere 1 helikopter ve 15 araçla müdahale etti.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Gökçedüz köyü Akbıyık Mahallesi yakınlarındaki otluk ve ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri ile orman işletmeye ait arazözler sevk edildi.

Otluk ve ormanlık alanda etkili olan alevler, 1 helikopter, 15 araç, 78 personelin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu

Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasak aşkıyla basılan başkomiserin eşinden şok sözler! Kapıyı açınca kıyamet kopmuş

Yasak aşkıyla basılan başkomiserin eşinden şok sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.