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Karabük'te Yenişehir Açık Hava Sineması Projesi İhaleye Çıktı

Karabük'te Yenişehir Açık Hava Sineması Projesi İhaleye Çıktı
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Karabük Belediyesi, yeniden kazandırmayı hedeflediği Yenişehir Açık Hava Sineması projesinin ihalesini 10 milyon 666 bin lira bedelle gerçekleştirdi. Proje ile sinema alanı yenilenerek kültürel etkinliklerin merkezi haline getirilecek.

Karabük Belediyesi, şehre yeniden kazandırılması hedeflenen "Yenişehir Açık Hava Sineması" projesinin ihalesini gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, uzun yıllar Karabük halkının sosyal yaşamında önemli yere sahip olan sinema alanının restorasyonu için yapılan ihale, 10 milyon 666 bin lira bedelle sonuçlandı.

Proje kapsamında, toplam 1912 metrekarelik alan baştan sona yenilenecek. Açık hava sinemasına uygun şekilde oturma düzeni ve peyzaj çalışmaları yapılarak alana nostaljik dokunuşlarla modern konfor standartları kazandırılacak.

Ayrıca mevcut 133 metrekarelik yapı okuma salonuna dönüştürülerek vatandaşların kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına hizmet verecek. Projede yer alan 30 metrekarelik büfe de günümüz koşullarına uygun hale getirilecek.

Yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından yüklenici firma ile sözleşme imzalanarak inşaat çalışmalarına başlanacak projenin, bu yaz tamamlanarak yeniden Karabüklülerin hizmetine sunulması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Yenişehir Açık Hava Sineması'nın, Karabük'ün kolektif hafızasında önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "Yıllar boyunca hemşerilerimizin bir araya gelip ortak anılar biriktirdiği bu alanı yeniden hayata geçiriyoruz. Burası yalnızca açık hava sineması olmayacak. Kültürel etkinliklerin, kitap okumaların ve sosyal buluşmaların merkezi haline gelecek. Karabük'ümüze hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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