Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Karabük merkezde 21-30 Mayıs'ta düzenlenen 5 ayrı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Zanlıların üzerlerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 241 sentetik ecza, 8 sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçete ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 800 lira nakit ele geçirildi, 2 cep telefonuna da incelenmek üzere el koyuldu.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.