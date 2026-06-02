Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

Karabük'te 21-30 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 5 ayrı uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda sentetik ecza, uyuşturucu emdirilmiş peçete ve 4 bin 800 lira nakit ele geçirildi.

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Karabük merkezde 21-30 Mayıs'ta düzenlenen 5 ayrı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Zanlıların üzerlerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 241 sentetik ecza, 8 sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçete ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 800 lira nakit ele geçirildi, 2 cep telefonuna da incelenmek üzere el koyuldu.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
