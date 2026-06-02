Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
Karabük'te 21-30 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 5 ayrı uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda sentetik ecza, uyuşturucu emdirilmiş peçete ve 4 bin 800 lira nakit ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Zanlıların üzerlerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 241 sentetik ecza, 8 sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçete ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 800 lira nakit ele geçirildi, 2 cep telefonuna da incelenmek üzere el koyuldu.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.