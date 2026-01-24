Karabük'te şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Karabük'ün Yenice ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü Ş.E. hayatını kaybetti. Kaza sonrası sağlık ve kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ş.E. (46) idaresindeki 06 JZ 395 plakalı otomobil, Karabük-Yenice kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı incelemede, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Ş.E'nin cenazesi, incelemenin ardından Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel