Haberler

Karabük'te Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Karabük'te Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te kaldırıma çarpan motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Sürücüsünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

Karabük'te kaldırıma çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

U.K. idaresindeki 58 AEM 275 plakalı motosiklet, Bahçelievler Mahallesi 115. Cadde'de kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

Kazada sürücüyle yolcu B.D. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan B.D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan sürücü U.K.'nın ehliyetsiz olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
Netanyahu, üstü kapalı Türkiye korkusunu itiraf etti: Nöbet tutuyoruz

Üstü kapalı Türkiye korkusunu itiraf etti! Üstelik Meclis'te
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya 'Yobaz' dedi, oğluna kalem fırlattı

Devlet hastanesinde skandal: Doktor hakkında soruşturma başlatıldı
Benzin istasyonunda uyuyakalan çalışanın görüntüsü viral oldu

Uyuyakalan istasyon çalışanı ayağa kalkınca olan oldu
Yolcu uçağına meteor çarptı, pilot kanlar içinde kaldı

Yolcu uçağına meteor çarptı, pilot kanlar içinde kaldı
Almanya'dan 35 yıl sonra ilk kez savaş uyarısı: Gıda stoğu yapın

Avrupa'nın göbeğinde savaş alarmı! 35 yıl sonra bu uyarıyı yaptılar
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya 'Yobaz' dedi, oğluna kalem fırlattı

Devlet hastanesinde skandal: Doktor hakkında soruşturma başlatıldı
İzmir'de aile faciası: Oğlunu öldürdü, eşini ağır yaraladı

Babanın gözü döndü, bir aile paramparça oldu
Yardım olsun diye tüm ürünleri alacaktı, fiyatını öğrenince vazgeçti

Yardım olsun diye tüm ürünleri alacaktı, fiyatını öğrenince vazgeçti
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Daha önce Kur'an yakmıştı! Şimdi de Gazze bombalanırken patlamış mısır yedi

Vahşeti patlamış mısır yiyerek izledi! Sözleri de skandal
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi

İmamoğlu'nun olaylı diploma davasında ara karar açıklandı
WhatsApp'ta 'kullanıcı adı' dönemi! Şimdiden rezervasyon yapmanız gerek

WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor! Önceden rezervasyon almak şart
İşte çarşaf giyerek sokaklarda dolaşan erkeğin ifadesi

İşte çarşaflı erkeğin ifadesi! Neden sorusuna verdiği yanıt ilginç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.