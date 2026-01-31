Karabük'te şarampole sürüklenen minibüsteki 17 kişi yaralandı

Karabük'te minibüsün şarampole girerek toprak zemine çarpması sonucu sürücü ile yabancı uyruklu 16 öğrenci yaralandı.

Yasin Ö. idaresindeki 78 ACL 031 plakalı minibüs, Kartepe Kayak Merkezi yolunda şarampole girerek alt yola sürüklendi.

Güneşli köyü yoluna sürüklenen ve burada toprak zemine çarparak duran minibüsteki sürücü ile araçta bulunan 16 yabancı uyruklu öğrenci yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.