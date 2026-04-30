Karabük'te kumar oynayan 19 kişiye 220 bin 476 lira ceza kesildi

Karabük'te bir evde kumar oynadığı belirlenen 19 kişiye toplam 220 bin 476 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde kumar oynanmasının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Kayabaşı Mahallesi'nde bir evde yabancı uyruklu kişiler tarafından kumar oynandığı tespit edildi.

Eve düzenlenen operasyonda, 3 deste poker kağıdı, zar çubuğu, 2 zar ve karşılığı 320 bin 380 Türk Lirası olan para ele geçirildi.

Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 19 kişiye 220 bin 476 lira para cezası uygulandı, 2 kişi hakkında da "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.