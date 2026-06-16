Hurda yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen hurda yüklü TIR'ın sürücüsü Orhan Pilavcı (40) yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Eskipazar'ın Bayındır köyü mevkisinde meydana geldi. Orhan Pilavcı idaresindeki 71 AV 219 plakalı TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan TIR sürücüsü, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulansla, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı