Karabük'te çıkan yangında tek katlı ev ve odunluk kullanılamaz hale geldi

Karabük'te çıkan yangında tek katlı ev ve bitişiğindeki odunluk yandı.

Karabük'te çıkan yangında tek katlı ev ve bitişiğindeki odunluk yandı.

Gölören köyünde Durmuş Tek'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, bitişikteki odunluğa da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme İl Müdürlüğüne ait arazözler, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev ve odunluk kullanılamaz hale geldi.