Karabük'te bayram dönüşü ağır tonajlı araçların bazı yollarda seyri yasaklandı

Karabük Valiliği, Kurban Bayramı tatilinin son iki gününde trafik yoğunluğunu azaltmak ve kazaları önlemek amacıyla D-100 kara yolunun 14 kilometrelik bölümünde kamyon, çekici ve tankerlerin trafiğe çıkmasını yasakladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla özellikle büyükşehirlerden diğer kentlere ve turizm bölgelerine giden güzergahlarda trafiğin yoğunlaşacağı göz önünde bulunduruldu.

Bu kapsamda 30 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'ten 1 Haziran Pazartesi günü saat 01.00'e kadar, trafik akışının güvenli şekilde sağlanması, olumsuzlukların en aza indirilmesi ve kazaların önlenmesi amacıyla, kamyon, çekici ve tankerlerin, D-100 kara yolu Çankırı il sınırından başlayıp Bolu il sınırında sona eren toplam 14 kilometrelik güzergahta, ara bağlantı yollarından katılımlar dahil seyretmeleri 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca yasaklandı.

