Karabük'te yaşlı adam apartman dairesinin önünde ölü bulundu
Karabük'te, 78 yaşındaki T.D. yaşadığı apartmanın önünde hareketsiz olarak bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, T.D.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cenaze, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Karabük'te 78 yaşındaki adam yaşadığı apartman dairesinin önünde ölü bulundu.
Üniversite Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5. katında yaşayan T.D'yi dairesinin önünde hareketsiz halde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, T.D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
T.D'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz