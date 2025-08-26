Karabük Belediyesi Okul Bahçelerinde Temizlik Çalışmaları Başlattı

Karabük Belediyesi Okul Bahçelerinde Temizlik Çalışmaları Başlattı
Karabük Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul bahçelerinde temizlik çalışmaları yaparak öğrencilerin hijyenik ve güvenli bir ortamda eğitim almasını sağlamayı hedefliyor.

Karabük Belediyesi yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul bahçelerinde temizlik çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, temizlediği okul bahçelerini yeni döneme hazır hale getirdi.

Çalışmalar, öğrencilerin daha hijyenik ve güvenli alanlarda eğitim görmesini sağlamak amacıyla devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, öğrencilerin temiz ve güvenli alanlarda eğitimlerini sürdürebilmeleri için tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek, " Eğitim, şehrimizin en önemli önceliklerinden biridir. Karabük'ün geleceği olan çocuklarımızın en iyi şartlarda ders başı yapabilmeleri için bizlere düşen görevleri büyük bir hassasiyetle yerine getirmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
