Karabük Belediyesinden sahipsiz hayvanlara mama desteği

Karabük Belediyesi, soğuk hava koşullarında sahipsiz hayvanların beslenme ihtiyacını karşılamak için belirlenen noktalara mama bırakıyor. Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, bu çalışmanın insani bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Karabük Belediyesi, belirlenen noktalara sahipsiz hayvanlar için mama desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde etkili olan soğuk hava koşulları nedeniyle ekipler, sahipsiz hayvanların beslenme ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda parklar, boş alanlar ile hayvanların yoğun olarak bulunduğu bölgelere düzenli aralıklarla mama bırakılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, "Soğuk hava şartları, sokak hayvanları için beslenmeyi daha da zorlaştırıyor. Belediye olarak bu süreçte elimizden gelen desteği sağlıyor, can dostlarımızın aç kalmaması için sahada çalışmalar yürütüyoruz. Bu, hem vicdani hem de insani bir sorumluluktur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
