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Kara yollarında durum

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'nun Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesimi 13-20. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda aydınlatma direklerinin değişimi ve aydınlatma sistemi revizyonu çalışmaları dolayısıyla İzmir Çevre Otoyolu'nun 6. Sanayi ve Limontepe kavşak kollarında 22.00-05.00 saatlerinde orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 27-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 1-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Çeşmeli-Erdemli-Taşucu Otoyolu'nun bazı kesimlerindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Niğde yolunun 31-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Vezirköprü-Havza yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kahramanmaraş-Malatya yolunun 31-36. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve Seydikemer-Söğüt yolunun 4-49. kilometrelerindeki sathi kaplama onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun Mekece-Bilecik istikameti 2-4. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kaynak: AA
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