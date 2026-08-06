Yol Çalışmaları Trafiği Etkiliyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun 0-2. kilometreleri Gaziantep-Adana istikametinde Nurdağı Kavşağı ayrım kolunda deprem hasarlarının üstyapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Çamlıdere kavşakları 7-12. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışması sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Sapanca–Adapazarı kavşaklarındaki köprülerin yaklaşım betonu ve derz onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikametinde şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Aydın Denizli Otoyolu'nun 14. kilometresinde Aydın istikametindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle sağ ve orta şerit araç trafiğine kapatılarak ulaşım, sol şeritten kontrollü devam ediyor.

Kemer ayrımı-Burdur yolunun 0-1. kilometresindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, tek şeritten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. kilometreleri, yol yapım çalışmaları dolayısıyla araç trafiğine kapatılarak ulaşım, Nevşehir-Aksaray istikametinden iki yönlü ve servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Digor-Tuzluca yolunun 72-73. kilometrelerinde sağ şeritte devam eden çalışma sebebiyle trafik akışı servis yolundan sürdürülüyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 26-28. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kütahya-Bozüyük devlet yolunun 0-1. kilometrelerindeki Kümbet Yeniköy Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Nevşehir yolunun 59-62. kilometrelerindeki yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Kaynak: AA