Kurban Bayramı Süresince Otoyollar Ücretsiz, Trafik İşaretlerine Dikkat

Kurban Bayramı Süresince Otoyollar Ücretsiz, Trafik İşaretlerine Dikkat
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Kurban Bayramı dolayısıyla 10 Haziran'a kadar Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki otoyollarda geçişler ücretsiz olacak. Ancak sürdürülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde trafik akışı kontrollü olarak devam edecek. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem arz ediyor. Heyelan ve yol çalışmaları nedeniyle çeşitli güzergahlarda ulaşımda kesintiler yaşanabilir.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 10 Haziran Salı saat 00.00'a kadar (pazartesiyi salıya bağlayan gece) Kurumun sorumluluğu altındaki otoyollar (Yap-işlet-devret yöntemiyle işletilenler hariç) ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz yapılacak.

İstanbul-Kocaeli yolunun 10-12. kilometrelerinde Gebze kavşağından otoyola giriş-çıkış yolları ve D100-07 yolunun enerji nakil havai hat sökümü çalışmaları nedeniyle her iki şeritte kontrollü olarak ulaşım kesintileri gerçekleştiriliyor. Bu nedenle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ordu-Ulubey-Gölköy yolunun 8-9. kilometrelerinde heyelan, Antakya-Samandağ yolunun 4-5. kilometrelerinde Kuzeytepe FSK yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Düzce-Zonguldak il sınırı-Ereğli-Zonguldak yolunun 54-55. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle Ereğli istikametinde ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor.

Köprübaşı-Demirci yolunun 29-40. kilometrelerindeki sanat yapıları, köprü ve üstyapı işleri sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 15-16. kilometreleri (Ortaköy Çevre Yolu bölgesi) ile 20-25. kilometrelerinde (Seksenuşağı-Yıldırımlar köyleri kesimi) yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Çanakkale-Çan yolunun 21-23. kilometrelerindeki altgeçit çalışmaları nedeniyle trafik servis yoluna yönlendiriliyor.

Direkli-Bedirli-Hanlı yolunun 20-24. kilometreleri Sarısöğüt Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım diğer köprüden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

Giresun-Gümüşhane il sınırı-Kürtün-Torul yolunun 26. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Güncel
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