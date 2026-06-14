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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Pakistan'da temaslarda bulundu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Pakistan'da temaslarda bulundu
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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir'in davetlisi olarak Pakistan'ı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında üst düzey askeri ve sivil yetkililerle görüşmeler yapıldı, Pakistan Milli Savunma Üniversitesi'nde incelemelerde bulunuldu.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir'in davetlisi olarak Pakistan'ı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Tokel, ziyaret kapsamında Pakistan Savunma Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asım Münir, Federal Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asıf, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaher Ahmed Baber Sidhu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Naveed Ashraf, Milli Savunma Üniversitesi Komutanı Korgeneral Babar İftikhar, İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ve KKTC İslamabad Temsilciliği Misyon Şefi Buket Top ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Orgeneral Tokel, Pakistan Milli Savunma Üniversitesinde de incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
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