Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel'den Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaret

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Orgeneral Tokel, Vali Soytürk ile makamında bir süre görüştü.

Vali Soytürk ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş tarafından, genel hayatı etkileyebilecek ölçekteki afet ve acil durumlarda valiliğin uygun görmesi halinde afet ve acil durum müdahale hizmetleri ile barınma alanlarının kurulmasına ilişkin protokol imzalandı.

Ziyarette 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ile 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Gürcan Sezengöz de yer aldı.