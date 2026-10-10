Haberler

Kara Haydar soruşturmasında Antalya'da 1 milyar 541 milyon 395 bin TL ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kara Haydar soruşturmasında Antalya'da 1 milyar 541 milyon 395 bin TL ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Vanlı Kara Haydar' soruşturmasında Antalya'daki bir iş yerinde 1 milyar 541 milyon 395 bin TL'ye el konuldu. 6 Ekim'de Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanırken 8'i tutuklandı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında Antalya'daki bir iş yerinde 1 milyar 541 milyon 395 bin TL'ye el konuldu. Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen son dalga operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, 8'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda 'Vanlı Kara Haydar' lakabıyla bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın yönettiği değerlendirilen yapıya yönelik operasyonlar genişletildi. Savcılığa başvuran müştekinin, kaynağı belirsiz paraların yasa dışı yöntemlerle yurt içine getirildiğini ve ülke içerisinde transfer edildiğini ileri sürerek şikayette bulunması üzerine genişletilen operasyonda Hakkı D. hakkında yakalama kararı çıkarılıp, gözaltına alındı. Hakkı D. ifadesinde, Tançalan'ın yurt dışından yasa dışı yöntemlerle getirildiğini öne sürdüğü paraların ülke içerisinde transfer edilmesi faaliyetlerinde bulunduğunu, çeşitli kişilere yüksek miktarda döviz göstererek para transferi gerçekleştirdiği izlenimi oluşturduğunu ve bu yöntemle kişilerden para aldığını ileri sürdü.

Soruşturma kapsamında 6 Ekim'de Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen son dalga operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında Antalya'daki bir iş yerinde gerçekleştirilen aramada da 1 milyar 541 milyon 395 bin TL ele geçirildi. Ele geçirilen paraların kaynağının, gerçeklik durumunun ve suçla bağlantısının belirlenmesi için inceleme sürerken, soruşturma kapsamında toplam ele geçirilen para miktarı 2 milyar 475 milyon 395 bin TL'ye ulaştı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İzzet K., Oğuzhan İ., Zeynalabedin T., Ferhat P., Nilgün O., Ramazan T., Cemal K. ve Ozan D. hakkında tutuklama kararı verildi.

Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 95 sitede yayınlandı.
Trump, Nidal Hasan'ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı

Dünya ayağa kalktı ama Trump yine de onayladı
Önce otomobile sonra bariyerlere çarptı! Sonrası tam bir facia

Önce otomobile ardından bariyerlere çarptı! Sonrası tam bir facia
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı

1 kilo bamya alamadı! Kim olduğunu öğrenince daha da şaşıracaksınız
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Saymaz ve Murat Ağırel için itiraz geldi, karar değişti

İsmail Saymaz ve Murat Ağırel için itiraz geldi, karar değişti
Sakatken gece kulübünde görüntülendi! Ortalık karıştı

Bu görüntülerin bedeli çok ağır oldu

Galatasaraylı yıldıza RAMS Park'ta şok protesto! Islıklarla çıktı

Galatasaray kazandı ama taraftar onu affetmedi!

İlkay Gündoğan'dan Barcelona maçı öncesi olay sözler: Niye hazır olayım?

Ne bu tavırlar İlkay? Galatasaray taraftarı çileden çıktı
Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı

Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı
Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir'in öldüğü kazada yeni gelişme

Vicdanları yaralayan kararla ilgili geri adım