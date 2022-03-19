Kar yağışıyla İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te sezonun mayısa kadar uzaması öngörülüyor

Kesintisiz kayak yapılan uzun pistlere, snowboard, kızak gibi çeşitli kış aktivitelerinin yanında güvenli kayak merkezi sertifikasına da sahip Erciyes'te, mart ayında etkili olan kar yağışıyla sezonun mayısa da sarkacağı tahmin ediliyor.

Doğası ve modern tesisleriyle dikkati çeken, siyah, kırmızı ve mavi kategorilerde zorluk derecelerine sahip pistlerin bulunduğu Erciyes Kayak Merkezi, bu sporun tutkunlarına 2200– 3400 metre irtifada deneyim yaşatıyor.

Türkiye'nin, en yüksekte bulunan 3 bin 400 rakımlı Ottoman pistiyle yerli ve yabancı adrenalin tutkunu kayakseverlerin vazgeçilmez adreslerinden Erciyes'e martta yağan kar, sezonun uzamasına da kapı araladı.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine, ülke olarak bereketli bir kış sezonu geçirdiklerini ve kayak merkezine yağan karın sevindirdiğini söyledi.

Tüm kayak merkezlerine memnun edici kar düştüğünü dile getiren Cıngı, marttaki kar yağışının halen sürdüğünü belirtti.

Ocak itibarıyla yeteri kar kalınlığına ulaşıldığını vurgulayan Cıngı, "2022 kışı tüm kayak merkezleri için uzun geçecek. Erciyes olarak nisan ortasından itibaren sezonu kapatıyorduk. Bu sezon büyük ihtimalle mayıs ortasına kadar uzayacak bir kayak sezonu yaşayacağız." dedi.

Cıngı, mart ortasında bütün pistlerin açık olduğunu, Erciyes, Tekir, Hacılar, Hisarcık ve Develi kapılarındaki pistlerle hem acemi hem de profesyonel kayakçılara kayma olanağı sunulduğunu ifade etti.

Hafta sonu otellerde doluluk oranının yüzde yüze ulaştığını aktaran Cıngı, charter seferlerinin kısmen sona erdiğini, Ukraynalı ve Rus turistlerde ciddi düşüş yaşandığını dile getirdi.

"Ramazan Bayramı'nda kayak keyfi yaşanacak"

Cıngı, "Sezonun uzaması ve pistlerdeki yüksek kalite sayesinde dileyen misafirlerimiz ramazan ayında da Erciyes'te keyifle kayabilecek. Ramazan Bayramı'nda kayak keyfi yaşanacak." diye konuştu.

Kayak yapmaya Adana'dan gelen Yakut Ayşe Yaprak da martta yağan karın sezonu uzattığını bu yüzden mutlu olduğunu belirtti.

Malatya'dan gelen Nevra Kaya da sezonun uzamasının kayakseverler için avantaj olduğunu söyledi.