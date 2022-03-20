Kar yağışının sürdüğü Bolu Dağı'nda sis de etkili oluyor - Haberler

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Kar yağışının sürdüğü Bolu Dağı'nda sis de etkili oluyor

AA - Ömer Ürer - Güncel
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Kar yağışının sürdüğü Bolu Dağı'nda sis de etkili oluyor

Kar yağışının aralıklarla sürdüğü D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis de etkisini arttırmaya başladı.

BOLU (AA) - Kar yağışının aralıklarla sürdüğü D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis de etkisini arttırmaya başladı.

Kara yolunun Bakacak, Yumrukaya, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Bölgede kar yağışının yanında sis de etkili olmaya başladı.

Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, Karayolları ekipleri güzergahlarda kar küreme, püskürtme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı, buzlanma ve sise karşı dikkatli olunmasını isteyen trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız, hatalı sollama ve yakın takipten kaçınmaları, araçlarda çekme halatı ve zincir bulundurmaları konusunda uyarıyor.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Toros Dağları, Bolu, kar, Güncel, Haberler

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