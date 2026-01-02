Haberler

İl Özel İdaresi çalışanı, kardan mahsur kalan kadına kürekle yol açtı

Kastamonu'da İl Özel İdaresi şoförü Hikmet Başpınar, yoğun kar nedeniyle evinde mahsur kalan 71 yaşındaki Fatma Örnek'in yardımına koştu ve kürekle yol açarak onu dışarı çıkardı.

KASTAMONU'da İl Özel İdaresi çalışanı, yoğun kar nedeniyle evinde mahsur kalan Fatma Örnek (71) için kürekle yol açtı.

Kastamonu İl Özel İdaresi'nde görev yapan kamyon şoförü Hikmet Başpınar, Bozkurt ilçesine bağlı Tezcan köyünde yol açma çalışması yürüttüğü sırada Fatma Örnek'in evinden çıkamadığını fark etti. Başpınar, kar nedeniyle önü kapanan evinde mahsur kalan Örnek'in yardıma koştu. Başpınar, kürekle evin yolunu açarak Örnek'in dışarı çıkabilmesini sağladı.

