Kar Yağışı Nedeniyle Uşak-Afyonkarahisar ve Afyonkarahisar-Ankara Karayolu Ağır Tonajlı Araçlara Kapatıldı

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yoğun ve ani kar yağışı nedeniyle Uşak-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Sandıklı ve Afyonkarahisar-Ankara devlet yollarının tır ve çekici türü araçlar için trafiğe kapatıldığını, diğer araçların ise kontrollü geçişine izin verildiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Uşak-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Sandıklı ve Afyonkarahisar-Ankara devlet yollarında etkili olan yoğun ve ani kar yağışı nedeniyle trafik düzenlemesine gidildiği belirtildi.

Söz konusu güzergahlarda 3 Mayıs 2026 saat 23.00 itibarıyla tır ve çekici türü araçların trafiğe çıkışına izin verilmediği, diğer araçların geçişinin ise kontrollü olarak sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, bu yolları kullanacak sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulanarak, Karayolları ekipleri ile karla mücadele araçlarının sahada çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: ANKA