Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı

Sinop'un Erfelek ilçesinde kar yağışından dolayı mahsur kalan vatandaşlar, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Soğucalı köyünde araçları arıza yapan ve kar dolasıyla kapanan yolda mahsur kalan iki kişi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye Erfelek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce bulundukları yerden kurtarılan vatandaşlar, ilçe merkezine ulaştırıldı.

Ekipler ayrıca, ilçenin Yeniköy köyünde ikamet eden ve diyaliz tedavisi gören bir vatandaşı diyaliz merkezine götürdü.