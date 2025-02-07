Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı
Sinop'un Erfelek ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan iki kişi, jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak ilçe merkezine ulaştırıldı. Ayrıca, diyaliz tedavisi gören bir hasta da jandarma tarafından merkeze götürüldü.
Sinop'un Erfelek ilçesinde kar yağışından dolayı mahsur kalan vatandaşlar, jandarma ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Soğucalı köyünde araçları arıza yapan ve kar dolasıyla kapanan yolda mahsur kalan iki kişi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Bunun üzerine bölgeye Erfelek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bulundukları yerden kurtarılan vatandaşlar, ilçe merkezine ulaştırıldı.
Ekipler ayrıca, ilçenin Yeniköy köyünde ikamet eden ve diyaliz tedavisi gören bir vatandaşı diyaliz merkezine götürdü.