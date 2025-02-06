Kar Yağışı Nedeniyle Domaniç ve İnegöl Karayolu Ağır Araç Trafiğine Kapandı
Kütahya'nın Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçesini bağlayan kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı. Kar yağışı özellikle Kocayayla bölgesinde etkisini gösteriyor ve karayolları ekipleri, yolda kar temizleme çalışmaları sürdürmekte.
Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, kar yağışı nedeniyle geçici olarak ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı.
Domaniç'in 1500 rakımlı Kocayayla bölgesinde kar yağışı etkili oldu.
Kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların bölgeye geçişine izin vermeyen ekipler, diğer araçların sürücülerine de uyarılarda bulundu.
Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri ise yolda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Serdar Yiğit - Güncel