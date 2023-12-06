Kar maskesiyle gelip bilezik fiyatı sorduğu kuyumcuyu soydu, ormanda yakalandı (3)
TUTUKLANDIBursa'da, 1 gün önce bilezik fiyatı sorduğu kuyumcu dükkanından, silah zoruyla 8 bilezik alıp kaçtıktan sonra saklandığı ormanda polis ekiplerince yakalanan Emre Vardar (26), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
TUTUKLANDI
Bursa'da, 1 gün önce bilezik fiyatı sorduğu kuyumcu dükkanından, silah zoruyla 8 bilezik alıp kaçtıktan sonra saklandığı ormanda polis ekiplerince yakalanan Emre Vardar (26), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Mehmet İNAN/ BURSA,