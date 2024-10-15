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Kapkaç Olayı: Kadının Çantası 204 Saatlik Güvenlik Kayıtlarıyla Çözüldü

Kapkaç Olayı: Kadının Çantası 204 Saatlik Güvenlik Kayıtlarıyla Çözüldü
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Osmaniye'de bir kadının çantasını kapkaç ile çalan Oğuzhan A., 204 saatlik güvenlik kameraları izlenerek yakalandı. Şüpheli, çalıntı cep telefonunu bir telefon bayiisine sattı.

OSMANİYE'de bir kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan Oğuzhan A. (32), 204 saatlik güvenlik kamerası kayıtları izlenerek yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, 3 Eylül günü yolda yürüyen bir kadının çantasının kapkaç yöntemiyle çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgede saha çalışması yapan polis, güvenlik ve iş yeri kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kameraların kaydettiği 204 saatlik görüntüyü izleyen polis, kapkaç olayını gerçekleştirip ormanlık alana kaçan şüphelinin, bir arkadaşından farklı kıyafetler isteyerek değiştirdiğini, kapkaç yaptığı çanta içerinde bulunan cep telefonunu anlaşmalı olduğu telefon bayisine sattığını tespit etti. Olayı gerçekleştiren şüpheli Oğuzhan A., kaldığı adrese düzenlenen operasyonda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Oğuzhan A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer yandan, kapkaç yapılan cep telefonunu satın alan telefon bayi işletmecisi Ö.Ö. hakkında ise 'Suç eşyasının satın alınması' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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