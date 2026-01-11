Erdek'te Kar Yağışı Etkili Oldu

BALIKESİR'in Erdek ilçesine bağlı Kapıdağ Yarımadası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Erdek ilçesi, Kapıdağ Yarımadası'nın yüksek kesimlerinde öğle saatlerinde başlayarak aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle bölge beyaz örtüyle kaplandı. İlçe merkezinde kar yerine, soğuk hava ve yağmur etkili oldu. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, yağışların gece saatlerinde etkisini artırması bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar yağışının kuvvetlenebileceği, merkezde ise yağmurla birlikte soğuk havanın devam edeceği ifade edildi. Yetkililer, özellikle yüksek kesimlere çıkacak sürücüleri buzlanma ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.