Kapaklı'da Devrilen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün devrilen otomobili sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü hastaneye kaldırdı ancak kurtarılamadı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
H.M. idaresindeki 59 AIB 797 plakalı otomobil, Saray - Kapaklı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Uğur Arslan - Güncel