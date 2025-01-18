Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Savaş ilanı' yanıtı

"Savaş ilanı" diyen Özgür Özel'e çok konuşulacak bir çağrı yaptı
İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı

İsrail beklenen listeyi yayınladı! Kritik isim de var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu'nun ateşkesi ihlal etmesine izin verilmemeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu uyarısı: İzin verilmemeli
Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor

Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor

Kapaklı'da Devrilen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kapaklı'da Devrilen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün devrilen otomobili sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü hastaneye kaldırdı ancak kurtarılamadı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

H.M. idaresindeki 59 AIB 797 plakalı otomobil, Saray - Kapaklı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Uğur Arslan - Güncel
img

'Çukur'un çekildiği kahvehanedeki cinayette kan donduran görüntüler
img

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım
img

Gazze için kalıcı çözümü üstüne basa basa vurguladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler

"5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler"
Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan ünlü isimler bomba
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
Satılık daire ilanında yazanlar pes dedirtti

Yapacağı fırsatçılığı satılık daire ilanına açık açık yazdı
Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı

Müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
Fenomen Avukat Erkan Yalçın'dan bomba özel hayat itirafı: 4 büyüklerden bir futbolcu bana yazıyor

Fenomen Avukattan bomba özel hayat itirafı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.