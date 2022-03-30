Kapaklı'da bir kamyonda sevk belgesi olmayan 10 büyükbaş hayvan tespit edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kapaklı'da bir kamyonda sevk belgesi olmayan 10 büyükbaş hayvan tespit edildi

AA - Uğur Arslan - Güncel
 - Güncelleme:
Kapaklı'da bir kamyonda sevk belgesi olmayan 10 büyükbaş hayvan tespit edildi

Kapaklı ilçesinde bir kamyonda sevk belgesi olmadan taşınan 10 büyükbaş hayvan İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kapaklı ilçesinde bir kamyonda sevk belgesi olmadan taşınan 10 büyükbaş hayvan İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaağaç Mahallesi'nde B.K'nın kullandığı kamyonu durdurdu.

Kontrollerde, araçta sevk belgesi olmayan 10 büyükbaş hayvanın taşındığı, C.B'ye ait hayvanların İstanbul'un Arnavutköy ilçesinden getirildikleri belirlendi.

Jandarma ekipleri büyükbaş hayvanları İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim etti.

AA / Uğur Arslan - Güncel

Jandarma, Hisarcık, Kapaklı, Tarım, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title