Kapadokya'ya temmuzda 479 bin ziyaretçi - Haberler

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Kapadokya'ya temmuzda 479 bin ziyaretçi

Kapadokya'ya temmuzda 479 bin ziyaretçi

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'yı temmuz ayında 479 bin 860 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

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TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'yı temmuz ayında 479 bin 860 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Nevşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı ve ziyarete açık olan Ürgüp Müzesi, Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean kiliseleri, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Mazı ve Tatlarin yer altı şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni geçen temmuzda 479 bin 860 yerli ve yabancı turist gezdi. Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezler, geçen yılın aynı döneminde ise 370 bin 534 ziyaretçiyi ağırladı.

Öte yandan bu yılın ocak-temmuz döneminde Kapadokya'daki tarihi ve turistik merkezleri ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı ise 1 milyon 892 bin 112 olarak gerçekleşti.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Güncel

Nevşehir Valiliği Kapadokya turist Güncel Haberler

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