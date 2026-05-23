Kapadokya'da Kurban Bayramı tatilinde 3 bin 650 personel görev yapacak

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Kurban Bayramı tatili boyunca Kapadokya'da güvenlik ve huzur için 3 bin 650 personelin 7/24 görev yapacağını açıkladı.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 3 bin 650 personel görev yapacak.

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Valilik Fuaye Alanı'nda düzenlenen toplantıda halkın bayramını kutladı. Kurban Bayramı tatilinde ekiplerin kesintisiz hizmet vereceğini belirten Vali Kök, "Bayram süresince ilimiz genelinde huzur ve güven ortamını tesis etmek amacıyla tüm tedbirler eksiksiz planlanarak uygulamaya konmuştur. Kamu kurum ve kuruluşlarımız arasında tam bir koordinasyon sağlanmış, sahada etkin bir görev dağılımı yapılmıştır. Bayram boyunca kesintisiz hizmet verecek ekiplerimiz tam kadro sahadadır. Emniyet ve jandarma teşkilatımız 1831 personel ve 218 araçla, İl Göç İdaresi Müdürlüğümüz 12 personel ve 2 araçla, AFAD ekiplerimiz 14 arama kurtarma personeli ve 4 araçla, İl Sağlık Müdürlüğümüz 1342 sağlık çalışanı ve 29 araçla, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğümüz 30 personel ve 1 araçla, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz ise 421 personel ve 10 araçla 7/24 esasına göre görev başında olacaktır" dedi.

'MİSAFİRLERİMİZİN GÜVENLİĞİ İÇİN BİRİMLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDEDİR'

Vali Kök, "Nevşehir'imizin sahip olduğu güçlü turizm potansiyeli dikkate alınarak, başta turistik bölgelerimiz olmak üzere tüm alanlarda güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılmıştır. İl merkezimiz, 7 ilçemiz, 19 beldemiz ve 146 köyümüzün tamamında vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin güvenliği için bütün birimlerimiz teyakkuz halindedir. Bayram sevincinin gölgelenmemesi adına, seyahate çıkacak vatandaşlarımızın trafik kurallarına titizlikle uymaları en büyük temennimizdir. Bu vesileyle Kurban Bayramı'nızı en içten dileklerimle tebrik ediyor; bayramın ilimize, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
