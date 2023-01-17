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Kanser hastası kadın gözyaşları içinde saçlarını kazıttı, berberin son yaptığı izleyenleri ağlattı

Güncel Haberler

Kanser hastası bir kadının saçlarını sıfıra vurmak için gittiği berber dükkanında duygusal anlar yaşandı. Kadının üzüntüsüne dayanamayan berber, kanser hastası müşterisine destek vermek için kendi saçını da sıfıra vurdu.

Kanser hastası bir kadın, gittiği berber dükkanında göz yaşları içinde saçlarını kazıtırken, berberin yaptığı hareket "Helal olsun" dedirtti.

KENDİ SAÇLARINI DA SIFIRA VURDU

Kadının saçlarını kazırken ağlamasına dayanamayan berber, genç kadının işlemi bitince makineyi kendi kafasına götürdü. Videoda kadının üzüntüsüne dayanamadığı görülen berber, kanser hastası kadına destek vermek için kendi saçlarını da sıfıra vurdu.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

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