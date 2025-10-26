Kanlaon Yanardağı'ndan Yüksekten Kül Püskürdü

Filipinler'in Negros Adası'ndaki Kanlaon Yanardağı'nda meydana gelen patlamada, yaklaşık 2 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürdü.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsünden (Phivolcs), yapılan açıklamada, 24 Ekim'de yerel saatle gece sularında Kanlaon Yanardağı'nda patlama meydana geldiği bildirildi.

Patlamanın 3 dakika sürdüğü ifade edilen açıklamada, yanardağdan yaklaşık 2 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürdüğü belirtildi.

Açıklamada, yanardağın halen halk arasında artan endişe ve huzursuzluğa işaret eden ikinci alarm seviyesinde olduğu aktarıldı.

Yetkililer, bölge sakinlerine kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları, ayrıca açıklıkları nemli havlu veya bezle örtmelerini tavsiye etti.

Filipinler, Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattı üzerinde bulunuyor.