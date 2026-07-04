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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize girmek yasaklandı

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün ve yarın tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle tüm plajlarda 2 gün denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçedeki olumsuz hava ve deniz şartları etkili oluyor.

Bu sebeple bugün ve yarın tüm sahillerde denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım
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