Kandıra'da Dere Yatağında Ölü Bulunan Kişi İçin Soruşturma Başlatıldı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde 2 gündür haber alınamayan Haşim Yıldız(84), dere yatağına düşen otomobilinde ölü bulundu.

Kandıra ilçesinin kırsal Sarıcaali Mahallesi'nde sabah saatlerinde yoldan geçen kişi, dere yatağındaki otomobili görüp, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla vinçle otomobil çıkarıldı. Araçta yapılan kontrolde, Haşim Yıldız'ın cesedi bulundu. Yıldız'ın perşembe günü emekli aylığını çekmek için evden çıktığını bir daha da haber alınamadığı belirlendi.

Haşim Yıldız'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.